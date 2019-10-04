Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. По состоянию на 8:15 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Пробки образовались на проспекте Леся Курбаса и на улицах Семьи Сосниных, Вячеслава Черновола, Васильковской. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Голосеевским.
Также водителям следует учесть перекрытоt движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, бульваром Тараса Шевченко, улицами Саксаганского и Жилянской, улицам Юрия Ильенко, Генерала Наумова, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, 4 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,88 грн/долл.