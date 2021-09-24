Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У столиці станом на 8:05 у п'ятницю, 24 вересня, помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Затори утворилися на проспектах Степана Бандери, Перемоги, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, на вулицях Жилянській, Сім'ї Сосніних та на вулиці Донецькій.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, Михайла Грушевського, Павлівській, Вадима Гетьмана та на Севастопольській площі.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Соборності.
Рух на мостах Північному, Патона та Дарницькому ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро та Південному мосту спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.
Доповнення
За даними метеорологів, 19 вересня до Києва прийшла метеорологічна осінь. Минулого року метеорологічна осінь завітала до Києва 15 жовтня.
На Київщині сьогодні помірний, вночі місцями по області значний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.