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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 123475 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 117546 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115416 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

Киев  •  УНН

 • 19202 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В столице по состоянию на 8:05 в пятницу, 24 сентября, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Победы, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, на улицах Жилянской, Семьи Сосниных и на улице Донецкой.

Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Павловской, Вадима Гетьмана и на Севастопольской площади.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Соборности.

Движение на мостах Северном, Патона и Дарницком затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Южном мосту наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.

Дополнение

По данным метеорологов, 19 сентября в Киев пришла метеорологическая осень. В прошлом году метеорологическая осень пришла в Киев 15 октября.

В Киевской области сегодня умеренный, ночью местами по области значительный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

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