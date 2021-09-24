Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В столице по состоянию на 8:05 в пятницу, 24 сентября, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Победы, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, на улицах Жилянской, Семьи Сосниных и на улице Донецкой.
Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Павловской, Вадима Гетьмана и на Севастопольской площади.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Соборности.
Движение на мостах Северном, Патона и Дарницком затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Южном мосту наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Дополнение
По данным метеорологов, 19 сентября в Киев пришла метеорологическая осень. В прошлом году метеорологическая осень пришла в Киев 15 октября.
В Киевской области сегодня умеренный, ночью местами по области значительный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.