Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Станом на 8:25 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Затори утворилися на проспекті Леся Курбаса та на вул. Сім’ї Сосніних, В’ячеслава Чорновола, Васильківській. Рух ускладнено проспектом Валерія Лобановського, Степана Бандери, Голосіївським.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Олександра Довженка, Вадима Гетьмана.
Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського та Жилянською, вулицями Юрія Іллєнка, Генерала Наумова, Машинобудівній, Гарматній, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.
Рух на мостах — Дарницькому, Південному, Північному, Патона — ускладнено в напрямку правого берега. Мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, Україні 13 вересня очікується погода без опадів, температура - до 30 градусів тепла.