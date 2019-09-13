Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. По состоянию на 8:25 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Пробки образовались на проспекте Леся Курбаса и на ул. Семьи Сосниных, Вячеслава Черновола, Васильковской. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Голосеевским.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, бульваром Тараса Шевченко, улицами Саксаганского и Жилянской, улицами Юрия Ильенко, Генерала Наумова, Машиностроительной, Гарматной, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, Украине 13 сентября ожидается погода без осадков, температура - до 30 градусов тепла.