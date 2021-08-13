Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У столиці станом на 8:05 у п'ятницю, 13 серпня, помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Затори утворилися на проспектах Степана Бандери, Перемоги, Валерія Лобановського та на вулицях Жилянській, Богатирській та Куренівській.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, Михайла Грушевського, Вадима Гетьмана, Олени Теліги та на вулиці Щусєва.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Романа Шухевича.
На мостах Метро, Патона та Північному спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега. На Південному мосту та Дарницькому мосту можна було проїхати вільно.
Доповнення
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°, у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.