Літня прохолода майже без дощів: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На більшості території України сьогодні очікується суха погода, буде прохолодніше, ніж напередодні - температура не перевищить 28 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 13 серпня без опадів, лише у Запорізькій, Донецькій, Луганській області та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-15°, на півдні та сході країни 16-21°, вдень 23-28°. У Карпатах вночі 5-10°, вдень 17-22°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°, у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.
Додамо
12 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-28°, у Дніпрі в межах Києва 22°.