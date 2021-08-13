Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В столице по состоянию на 8:05 в пятницу, 13 августа, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Победы, Валерия Лобановского и на улицах Жилянской, Богатырской и Куреневской.
Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Вадима Гетьмана, Елены Телиги и на улице Щусева.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Бажана, Романа Шухевича.
На мостах Метро, Патона и Северном наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Южном мосту и Дарницком мосту можно проехать свободно.
Дополнение
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°, в Киеве ночью 13-15°, днем 25-27°.