Ранок п’ятниці у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Перемоги, Степана Бандери, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, Любомира Гузара і Голосіївському.

Рух також ускладнено на вулицях Василя Липківського, Саксаганського, Жилянській, Шолуденка, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Дегтярівській, Олени Теліги, Кирилівській, Гарматній, Борщагівській, Вадима Гетьмана, Щусєва.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та на вулицях Попудренка, Андрія Малишка, Братиславській, Миропільській.

Рух на мостах – ускладнений на Дарницькому, Північному, Патона. На Південному та Метро можна було проїхати вільно.

Доповнення

В Україні днями очікується істотне потепління - температура підскочить місцями до 22° вище нуля.