Утро пятницы в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В столице по состоянию на 8:15 пятницы, 22 октября, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Воздухофлотском, Победы, Степана Бандеры, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Любомира Гузара и Голосеевском.
Движение также затруднено на улицах Василия Липковского, Саксаганского, Жилянской, Шолуденко, Юрия Ильенко, Академика Ромоданова, Дегтяревской, Елены Телиги, Кирилловской, Гарматной, Борщаговской, Вадима Гетьмана, Щусева.
Между тем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Бажана, Соборности, Романа Шухевича и на улицах Попудренко, Андрея Малышко, Братиславской, Миропольской.
Движение на мостах - усложненный на Дарницком, Северном, Патона. На Южном и Метро можно было проехать свободно.
Дополнение
В Украине дни ожидается существенное потепление - температура подскочит местами до 22° выше нуля.