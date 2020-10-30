Ранок п’ятниці у Києві почався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Станом на 8:15 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоять проспект Перемоги, вулиця Борщагівська, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Валерія Лобановського, Голосіївський проспект, вулиця Юрія Іллєнка, вулиця Глибочицька, вулиця Набережно-Хрещатицька, вулиця Набережно-Рибальська, проспект Героїв Сталінграда, проспект Степана Бандери, вулиця Богатирська, Велика Окружна дорога та Володимирський узвіз.
Також ускладнено рух на вулиці Кайсарова, бульварі Лесі Українки, бульварі Вацлава Гавела, Набережному шосе та вулиці Луговій.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Броварський проспект, вулиця Братиславська та вулиця Вифлеємська.
Ускладнено рух на Південному, Північному та Русанівському мостах у напрямку правого берега.
Нагадаємо, Київ знову потрапив у топ-3 міст світу з найбруднішим повітрям.