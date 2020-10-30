Утро пятницы в Киеве началось с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоят проспект Победы, улица Борщаговская, улица Вадима Гетьмана, проспект Валерия Лобановского, Голосеевский проспект, улица Юрия Ильенко, улица Глубочицкая, улица Набережно-Крещатицкая, улица Набережно-Рыбальская, проспект Героев Сталинграда, проспект Степана Бандеры, улица Богатырская, Большая Окружная дорога и Владимирский спуск.
Также затруднено движение на улице Кайсарова, бульваре Леси Украинки, бульваре Вацлава Гавела, Набережном шоссе и улице Луговой.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Броварской проспект, улица Братиславская и улица Вифлеемская.
Затруднено движение на Южном, Северном и Русановском мостах в направлении правого берега.
Напомним, Киев снова попал в топ-3 городов мира с самым грязным воздухом.