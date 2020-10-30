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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 1100 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 31028 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 74413 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 108450 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 86626 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 95094 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102354 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Утро пятницы в Киеве началось с пробок

Утро пятницы в Киеве началось с пробок

Киев  •  УНН

 • 15664 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, в пробках стоят проспект Победы, улица Борщаговская, улица Вадима Гетьмана, проспект Валерия Лобановского, Голосеевский проспект, улица Юрия Ильенко, улица Глубочицкая, улица Набережно-Крещатицкая, улица Набережно-Рыбальская, проспект Героев Сталинграда, проспект Степана Бандеры, улица Богатырская, Большая Окружная дорога и Владимирский спуск.

Также затруднено движение на улице Кайсарова, бульваре Леси Украинки, бульваре Вацлава Гавела, Набережном шоссе и улице Луговой.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Броварской проспект, улица Братиславская и улица Вифлеемская.

Затруднено движение на Южном, Северном и Русановском мостах в направлении правого берега.

Напомним, Киев снова попал в топ-3 городов мира с самым грязным воздухом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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