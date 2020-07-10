Ранок п’ятниці у Києві почався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Станом на 8:15 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Жилянська, проспект Валерія Лобановського, проспект Науки, вулиця Саперно-Слобідська, вулиця Юрія Іллєнка, Набережне шосе, вулиця Набережно-Хрещатицька та вулиця Богатирська.
Також ускладнено рух на Великій Окружній дорозі, Відрадному проспекті, вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Рибальській та Голосіївському проспекті.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Дарницьке шосе, проспект Соборності, вулиця Попудренка та вулиця Миропільська.
Ускладнено рух на Південному, Дарницькому та Русанівському мостах, а також мосту Патона.
Нагадаємо, на понад 10 пляжах Києва виявили кишкову паличку.