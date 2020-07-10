Утро пятницы в Киеве началось с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Жилянская, проспект Валерия Лобановского, проспект Науки, улица Саперно-Слободская, улица Юрия Ильенко, Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатицкая и улица Богатырская.
Также затруднено движение на Большой Окружной дороге, Отрадном проспекте, улице Елены Телиги, улице Набережно-Рыбальской и Голосеевском проспекте.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, улица Попудренко и улица Миропольская.
Затруднено движение на Южном, Дарницком и Русановском мостах, а также мосту Патона.
Напомним, более чем на 10 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку.