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Ранок п'ятниці: столиця уже стоїть у заторах

Київ • УНН

 • 13752 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Станом на 8:40 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

У заторах стоїть проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського, вулиця Максима Кривоноса, вулиця Казимира Малевича, бульвар Лесі Українки, вулиця Набережно-Хрещатицька, вулиця Набережно-Рибальська та проспект Героїв Сталінграда.

Також ускладнений рух транспорту на вулиці Кирилівській, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олени Теліги, вулиці Богатирській, вулиці Юрія Іллєнка та вулиці Жилянській.

На лівому березі у заторах стоять проспект Миколи Бажана, Дарницьке шосе, проспект Соборності, Броварський проспект та вулиця Братиславська.

У заторах стоїть Дарницький міст та міст ім. Патона. Ускладнений рух на Південному мосту, Русанівському та Північному мосту в сторону правого берега.

Нагадаємо, у Києві горів ринок на Троєщині.

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