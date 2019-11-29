Ранок п'ятниці: столиця уже стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Станом на 8:40 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
У заторах стоїть проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського, вулиця Максима Кривоноса, вулиця Казимира Малевича, бульвар Лесі Українки, вулиця Набережно-Хрещатицька, вулиця Набережно-Рибальська та проспект Героїв Сталінграда.
Також ускладнений рух транспорту на вулиці Кирилівській, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олени Теліги, вулиці Богатирській, вулиці Юрія Іллєнка та вулиці Жилянській.
На лівому березі у заторах стоять проспект Миколи Бажана, Дарницьке шосе, проспект Соборності, Броварський проспект та вулиця Братиславська.
У заторах стоїть Дарницький міст та міст ім. Патона. Ускладнений рух на Південному мосту, Русанівському та Північному мосту в сторону правого берега.
Нагадаємо, у Києві горів ринок на Троєщині.