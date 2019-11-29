Утро пятницы: столица уже стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По состоянию на 8:40 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В пробках стоит проспект Победы, проспект Валерия Лобановского, улица Максима Кривоноса, улица Казимира Малевича, бульвар Леси Украинки, улица Набережно-Крещатицкая, улица Набережно-Рыбальская и проспект Героев Сталинграда.
Также затруднено движение транспорта на улице Кирилловской, улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, улице Богатырской, улице Юрия Ильенко и улице Жилянской.
На левом берегу в пробках стоят проспект Бажана, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект и улица Братиславская.
В пробках стоит Дарницкий мост и мост им. Патона. Затруднено движение на Южном мосту, Русановском и Северном мосту в сторону правого берега.
Напомним, в Киеве горел рынок на Троещине.