Ранок п’ятниці: Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Станом на 8:50 у центрі Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, рух ускладнений на бульварі Тараса Шевченка, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Хрещатицькій.
Окрім того, у заторах стоїть вулиця Велика Васильківська, вулиця Казимира Малевича, вулиця Миколи Грінченка та вулиця Івана Федорова.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Харківське шосе, та вулиця Гната Хоткевича.
Рух на Південному мосту та Русанівському мосту ускладнено в напрямку правого берега.
На мосту Метро незначне ускладнення руху, а Дарницьким мостом та мостом Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, сьогодні, 10 січня, в Україні від 3° морозу до 8° тепла.