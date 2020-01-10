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Ранок п’ятниці: Київ стоїть у заторах

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Станом на 8:50 у центрі Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, рух ускладнений на бульварі Тараса Шевченка, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Хрещатицькій.

Окрім того, у заторах стоїть вулиця Велика Васильківська, вулиця Казимира Малевича, вулиця Миколи Грінченка та вулиця Івана Федорова.

На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Харківське шосе, та вулиця Гната Хоткевича.

Рух на Південному мосту та Русанівському мосту ускладнено в напрямку правого берега.

На мосту Метро незначне ускладнення руху, а Дарницьким мостом та мостом Патона можна проїхати вільно.

Нагадаємо, сьогодні, 10 січня, в Україні від 3° морозу до 8° тепла.

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