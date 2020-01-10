Утро пятницы: Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По состоянию на 8:50 в центре Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы, улице Елены Телиги, улице Набережно-Крещатицкой.
Кроме того, в пробках стоит улица Большая Васильковская, улица Казимира Малевича, улица Николая Гринченко и улица Ивана Федорова.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Харьковское шоссе, и улица Гната Хоткевича.
Движение на Южном мосту и Русановском мосту затруднено в направлении правого берега.
На мосту Метро незначительное затруднение движения, а на Дарницком мосту и мосту Патона можно проехать свободно.
Напомним, сегодня, 10 января, в Украине от 3° мороза до 8° тепла.