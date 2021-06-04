Ранок п'ятниці: де утворилися затори у Києві

Деталі

Рух на всіх мостах, окрім Північного, а саме — Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, Володимирським узвозом, проспектами Степана Бандери, Героїв Сталінграда, вулицями Богатирська, Семена Скляренка, Олени Теліги, Щусєва.

Затори утворилися на проспекті Перемоги, вулицях Вадима Гетьмана, Миколи Голего, Борщагівська, проспекті Любомира Гузара, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Новій.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе. За даними сервісу, на проспекті Миколи Бажана ускладнено рух також в районі станції метро "Осокорки" через ДТП.

Додамо

За прогнозом погоди від синоптиків, 4 червня по Києву без опадів. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°.

У Київській області сьогодні також без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.