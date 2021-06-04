Утро пятницы: где образовались пробки в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. По состоянию на 8:15 пятницы, 4 июня, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, кроме Северного, а именно - Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.
На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, Владимирским спуском, проспектами Степана Бандеры, Героев Сталинграда, улицами Богатырская, Семена Скляренко, Елены Телиги, Щусева.
Пробки образовались на проспекте Победы, улицах Вадима Гетьмана, Николая Голего, Борщаговская, проспекте Любомира Гузара, проспекте Валерия Лобановского, улице Новой.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе. По данным сервиса, на проспекте Николая Бажана затруднено движение также в районе станции метро "Осокорки" из-за ДТП.
Добавим
По прогнозу погоды от синоптиков, 4 июня по Киеву без осадков. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.
В Киевской области сегодня также без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.