На більшості території України без дощів: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Лише у семи областях України очікується сьогодні короткочасний дощ, у решті - без опадів. Повітря прогріється до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 4 червня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза; температура вночі 9-14°, вдень 13-18°.
На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 17-22°; на високогір'ї Карпат вночі 3-8°, вдень 8-13°.
Вітер в Україні північний та північно-східний, 7-12 м/с.
Погода у Києві та області
4 червня по Києву без опадів. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°.
У Київській області сьогодні також без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.