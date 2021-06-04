На більшості території України без дощів: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 4 червня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза; температура вночі 9-14°, вдень 13-18°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 17-22°; на високогір'ї Карпат вночі 3-8°, вдень 8-13°.

Вітер в Україні північний та північно-східний, 7-12 м/с.

Погода у Києві та області

4 червня по Києву без опадів. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°.

У Київській області сьогодні також без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°.