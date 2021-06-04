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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 29013 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 62012 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На большинстве территории Украины без дождей: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 15666 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Лишь в семи областях Украины ожидается сегодня кратковременный дождь, в остальных - без осадков. Воздух прогреется до 22 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

На большинстве территории Украины без дождей: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 4 июня в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза; температура ночью 9-14°, днем 13-18°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 7-12°, днем 17-22°; на высокогорье Карпат ночью 3-8°, днем 8-13°.

Ветер в Украине северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве и области

4 июня по Киеву без осадков. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.

В Киевской области сегодня также без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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