На большинстве территории Украины без дождей: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Лишь в семи областях Украины ожидается сегодня кратковременный дождь, в остальных - без осадков. Воздух прогреется до 22 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 4 июня в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза; температура ночью 9-14°, днем 13-18°.
На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 7-12°, днем 17-22°; на высокогорье Карпат ночью 3-8°, днем 8-13°.
Ветер в Украине северный и северо-восточный, 7-12 м/с.
Погода в Киеве и области
4 июня по Киеву без осадков. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.
В Киевской области сегодня также без осадков. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.