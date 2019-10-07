Ранок понеділка: у Києві ускладнено рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Станом на 8:17 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, рух ускладнено проспектом Перемоги, вулицею Леся Курбаса, вулицями Юрія Іллєнка, Спаській, Набережно-Хрещатицькою та Набережним шосе.
Спостерігаються затори на проспекті Степана Бандери, вулицях Богатирській, Набережно-Рибальській, вулиці Великій Васильківській, Жилянській, Академіка Ромоданова.
Також водіям варто врахувати перекритий рух транспорту на вулицях Олександра Довженка та Вадима Гетьмана.
На лівому березі Києва високий рівень заторів - на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.
Рух на мостах - Патона, Північному та Дарницькому - ускладнено у напрямку правого берега. На Південному ускладнено в обох напрямках. Мостом Метро можна проїхати вільно.
Додамо, на 7 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,61 грн/дол.