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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 15873 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Ранок понеділка: у Києві ускладнено рух транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Станом на 8:17 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Ранок понеділка: у Києві ускладнено рух транспорту

Так, рух ускладнено проспектом Перемоги, вулицею Леся Курбаса, вулицями Юрія Іллєнка, Спаській, Набережно-Хрещатицькою та Набережним шосе.

Спостерігаються затори на проспекті Степана Бандери, вулицях Богатирській, Набережно-Рибальській, вулиці Великій Васильківській, Жилянській, Академіка Ромоданова.

Також водіям варто врахувати перекритий рух транспорту на вулицях Олександра Довженка та Вадима Гетьмана.

На лівому березі Києва високий рівень заторів - на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.

Рух на мостах - Патона, Північному та Дарницькому - ускладнено у напрямку правого берега. На Південному ускладнено в обох напрямках. Мостом Метро можна проїхати вільно.

Додамо, на 7 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,61 грн/дол.

Українські Національні Новини

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