Утро понедельника: в Киеве затруднено движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. По состоянию на 8:17 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, движение затруднено по проспекту Победы, улице Леся Курбаса, улицам Юрия Ильенко, Спасской, Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе.
Наблюдаются пробки на проспекте Степана Бандеры, улицах Богатырской, Набережно-Рыбальской, улице Большой Васильковской, Жилянской, Академика Ромоданова.
Также водителям следует учесть перекрытое движение транспорта на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок - на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Патона, Северном и Дарницком - затруднено в направлении правого берега. На Южном затруднено в обоих направлениях. Мостом Метро можно проехать свободно.
Добавим, на 7 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,61 грн/долл.