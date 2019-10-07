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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утро понедельника: в Киеве затруднено движение транспорта

Киев • УНН

 • 14743 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. По состоянию на 8:17 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Утро понедельника: в Киеве затруднено движение транспорта

Так, движение затруднено по проспекту Победы, улице Леся Курбаса, улицам Юрия Ильенко, Спасской, Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе.

Наблюдаются пробки на проспекте Степана Бандеры, улицах Богатырской, Набережно-Рыбальской, улице Большой Васильковской, Жилянской, Академика Ромоданова.

Также водителям следует учесть перекрытое движение транспорта на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок - на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.

Движение на мостах - Патона, Северном и Дарницком - затруднено в направлении правого берега. На Южном затруднено в обоих направлениях. Мостом Метро можно проехать свободно.

Добавим, на 7 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,61 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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