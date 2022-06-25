Ранковий обстріл Миколаївщини: щонайменше одна людина поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Ворог завдав чисельних обстрілів по території Миколаївської області. Як повідомляє УНН з посиланням на інформацію надану обласною ВЦА, щонайменше одна людина отримала поранення.
«Близько 06:50 зафіксовані прильоти в с. Костянтинівка Костянтинівської громади. Одна людина поранена», - повідомили у ВЦА.
Обстрілював ворог також і Миколаїв, а також село Лимани Галицинівської громади. Наслідки обстрілів наразі уточнюються.
«У Миколаївському районі сьогодні зранку с. Первомайське Первомайської громади зазнало обстрілів, в результаті яких — значні руйнації будівель та електричного трансформатора», - повідомила обласна влада.
Також тривають обстріли Березнегуватської громади Баштанського району. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
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