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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 21029 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ранковий обстріл Миколаївщини: щонайменше одна людина поранена

Ранковий обстріл Миколаївщини: щонайменше одна людина поранена

Київ • УНН

 • 143886 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Ворог завдав чисельних обстрілів по території Миколаївської області. Як повідомляє УНН з посиланням на інформацію надану обласною ВЦА, щонайменше одна людина отримала поранення.

«Близько 06:50 зафіксовані прильоти в с. Костянтинівка Костянтинівської громади. Одна людина поранена», - повідомили у ВЦА.

Обстрілював ворог також і Миколаїв, а також село Лимани Галицинівської громади. Наслідки обстрілів наразі уточнюються.

«У Миколаївському районі сьогодні зранку с. Первомайське Первомайської громади зазнало обстрілів, в результаті яких — значні руйнації будівель та електричного трансформатора», - повідомила обласна влада.

Також тривають обстріли Березнегуватської громади Баштанського району. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо

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