Утренний обстрел Николаевщины: по меньшей мере один человек ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Враг нанес многочисленные обстрелы по территории Николаевской области. Как сообщает УНН со ссылкой на информацию, предоставленную областной ВГА, по меньшей мере один человек получил ранения.
«Около 06:50 зафиксированы прилеты в с. Константиновка Константиновской общины. Один человек ранен», - сообщили в ВГА.
Обстреливал враг также и Николаев, а также село Лиманы Галицыновской общины. Последствия обстрелов уточняются.
«В Николаевском районе сегодня утром с. Первомайское Первомайской общины подверглось обстрелам, в результате которых — значительные разрушения зданий и электрического трансформатора», - сообщили областные власти.
Также продолжаются обстрелы Березнеговатской общины Баштанского района. Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.