Ранковий обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла до 13
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Кількість поранених внаслідок ранкового ворожого обстрілу Миколаєва зросла до 13, загинуло п'ятеро осіб. Про це в Telegram повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, інформує УНН.
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"На зараз вже 13 поранених і 5 загиблих. За все будуть відповідати. Звичайні терористи", – написала Замазєєва.
Нагадаємо
Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли один із районів Миколаєва – влучили поряд із зупинкою громадського транспорту.