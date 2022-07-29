Ранковий обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла до 13

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"На зараз вже 13 поранених і 5 загиблих. За все будуть відповідати. Звичайні терористи", – написала Замазєєва.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли один із районів Миколаєва – влучили поряд із зупинкою громадського транспорту.