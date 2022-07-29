Утренний обстрел Николаева: количество раненых выросло до 13
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Количество раненых в результате утреннего вражеского обстрела Николаева возросло до 13, погибли пять человек. Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, информирует УНН.
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"На данный момент уже 13 раненых и 5 погибших. За все будут отвечать. Обычные террористы", – написала Замазеева.
Напомним
Сегодня утром российские оккупанты обстреляли один из районов Николаева – попали рядом с остановкой общественного транспорта.