Ранковий Київ стоїть у заторах

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Станом на 8:55 на дорогах Києва спостерігається максимальне ускладнення руху автомобілів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, ускладнення руху спостерігається вздовж проспекту Перемоги, Генерала Ватутіна, Голосіївського, проспекту Академіка Палладіна та Валерія Лобановського, Набережного шосе, на частині бульвару Лесі Українки, Володимирського узвозу. Затори на вулицях Жилянській, Борщагівській, на Саксаганського, Вадима Гетьмана та Великій Васильківській.

На Лівому березі Києва високий рівень пробок помітний на проспекті Броварському, Генерала Ватутіна і Тараса Григоренка, вздовж вулиць Михайла Драгоманова, Ревуцького, Русанівської набережної, Харківського шосе та частково проспектом Соборності.

Ситуації на столичних мостах: на Північному, Дарницькому, Південному та на мості Патона рух ускладнений у напрямку Правого берега, частково рух авто уповільнений мостом Метро.

Як повідомляв УНН, в Україні сьогодні до 7 градусів тепла.

Українські Національні Новини

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