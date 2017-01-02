Раніше судимого чоловіка затримали за крадіжку на Вінниччині

З заявою про крадіжку потерпіла звернулась до поліції. Невідомий, віджавши вхідні двері до підсобного приміщення, викрав електричний млин вартістю 1 тис. 500 грн.

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В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали зловмисника, причетного до крадіжки. Ним виявився 21-річний раніше судимий за майнові злочини односелець потерпілої.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). За такий злочин передбачено покарання до 6 років ув’язнення.