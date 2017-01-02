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Ранее судимого мужчину задержали за кражу в Винницкой области

Ранее судимого мужчину задержали за кражу в Винницкой области

Киев • УНН

 • 4986 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 2 января. УНН. Работники Шаргородской полиции задержали ранее судимого жителя села Козловка по подозрению в совершении кражи. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Винницкой области.

С заявлением о краже потерпевшая обратилась в полицию. Неизвестный, отжав входную дверь в подсобное помещение, похитил электрическую мельницу стоимостью 1 тыс. 500 грн.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, причастного к краже. Им оказался 21-летний ранее судимый за имущественные преступления односельчанин потерпевшей.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст.185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище). За такое преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

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