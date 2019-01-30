Раніше судимий чоловік напав з ножем на прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Коростені Житомирської області раніше судимий місцевий житель порізав ножем співробітника місцевої прокуратури. Про це УНН повідомили у власні джерела.
Між співробітником прокуратури та місцевим жителем в одному з кафе Коростеня виник конфлікт, причини, якого наразі не відомі. Після словесної перепалки чоловік вихопив ніж та поранив прокурора в живіт.
Поранений, 1980 року народження, був доставлений бригадою швидкої допомоги до лікарні де прооперований. Поліція затримала і нападника, яким виявися раніше судимий чоловік 1980 року народження.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 121 Кримінального кодексу України - Умисне тяжке тілесне ушкодження.
Як повідомляв УНН, у Кропивницькому напали на активіста, який викривав порушення на виборах.