Ранее судимый мужчина напал с ножом на прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Коростене Житомирской области ранее судимый местный житель порезал ножом сотрудника местной прокуратуры. Об этом сообщили УНН в собственные источники.
Между сотрудником прокуратуры и местным жителем в одном из кафе Коростеня возник конфликт, причины, которого пока не известны. После словесной перепалки мужчина выхватил нож и ранил прокурора в живот.
Раненый, 1980 года рождения, был доставлен бригадой скорой помощи в больницу где прооперирован. Полиция задержала и нападающего, которым оказался ранее судимый мужчина 1980 года рождения.
Начато уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.
Как сообщал УНН, в Кропивницком напали на активиста, который разоблачал нарушения на выборах.