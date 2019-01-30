Ранее судимый мужчина напал с ножом на прокурора

Между сотрудником прокуратуры и местным жителем в одном из кафе Коростеня возник конфликт, причины, которого пока не известны. После словесной перепалки мужчина выхватил нож и ранил прокурора в живот.



Раненый, 1980 года рождения, был доставлен бригадой скорой помощи в больницу где прооперирован. Полиция задержала и нападающего, которым оказался ранее судимый мужчина 1980 года рождения.



Начато уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.



Как сообщал УНН, в Кропивницком напали на активиста, который разоблачал нарушения на выборах.