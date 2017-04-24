Раніше бойовики погрожували спостерігачам, тепер почали підривати – І.Геращенко

“Раніше бойовики тільки погрожували спостерігачам СММ ОБСЄ, залякували їх, блокували і не пускали машини, обшукували, клали обличчям в сніг і так тримали. Тепер почали підривати. Очевидно, що це акт залякування, тиску на місію з метою зупинити її роботу, завалити ініціативу збільшення місії”, — написала І.Геращенко.

За її словами, “всі міжнародні організації мають тиснути на РФ і контрольованих нею ватажків ОРДЛО з вимогою повного розслідування, допуску до всієї окупованої території, аж до кордону, що зараз контролюють РФ і їх подільники-бойовики, місії СММ ОБСЄ”.

Також заступник голови ВРУ вважає, що “ініціатива України про миротворчу місію стає все більш очевидною і актуальною”.



Крім цього, вона наголосила, що вибори на території ОРДЛО в нинішніх умовах неможливі.

“Про які вибори можна говорити на території, де небезпечно перебувати міжнародним спостерігачам, де їх життя піддається смертельному ризику? Очевидно, що ні про які вибори, поки на окупованих територіях кишать озброєні бойовики і РФ щедро поставляє зброю, в т. ч. міни, не може йти і мови. Тільки після деокупаціі і демілітаризації, роззброєння цього багатостраждального регіону”, — йдеться в повідомленні І.Геращенко.



Нагадаємо, 23 квітня під час патрулювання в районі села Пришиб у Луганській області підірвався автомобіль СММ ОБСЄ. Один співробітник місії загинув, двоє були поранені.

Як повідомив заступник голови СММ Олександр Хуг, загиблий був громадянином США.

У Міністерстві закордонних справ України розцінюють вибух автомобіля СММ як “підтвердження спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ”.



В “МДБ ЛНР” заявляють, що в районі Пришиба “діяла підготовлена українська диверсійно-розвідувальна група”.