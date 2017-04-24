Раньше боевики угрожали наблюдателям, теперь начали подрывать – И.Геращенко

“Раньше боевики только угрожали наблюдателям СММ ОБСЕ, запугивали их, блокировали и не пускали машины, обыскивали, клали лицом в снег и так держали. Теперь начали взрывать. Очевидно, что это акт запугивания, давления на миссию с целью остановить ее работу, завалить инициативу увеличения миссии”, - написала И.Геращенко.

По ее словам, “все международные организации должны давить на РФ и контролируемых ею вожаков ОРДЛО с требованием полного расследования, допуска ко всей оккупированной территории, вплоть до границы, которую сейчас контролируют РФ и их подельники-боевики, миссии СММ ОБСЕ”.

Также заместитель председателя ВРУ считает, что “инициатива Украины о миротворческой миссии становится все более очевидной и актуальной”.



Кроме того, она подчеркунула, что выборы на территории ОРДЛО в нынешних условиях невозможны.

“О каких выборах можно говорить на территории, где опасно находиться международным наблюдателям, где их жизнь подвергается смертельному риску? Очевидно, что ни о каких выборах, пока на оккупированных территориях кишат вооруженные боевики и РФ щедро поставляет оружие, в т.ч. мины, не может быть и речи. Только после деоккупации и демилитаризации, разоружения этого многострадального региона”, - говорится в сообщении И.Геращенко.



Напомним, 23 апреля во время патрулирования в районе села Пришиб в Луганской области подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Один сотрудник миссии погиб, двое были ранены.

Как сообщил заместитель главы СММ Александр Хуг, погибший был гражданином США.

В Министерстве иностранных дел Украины расценивают подрыв автомобиля СММ как “подтверждение попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ”.



В “МГБ ЛНР” заявляют, что в районе Пришиба “действовала подготовленная ​​украинская диверсионно-разведывательная группа”.