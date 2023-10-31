Range Rover королеви Єлизавети II виставлять на аукціон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Автомобіль Range Rover, який колись належав королеві Єлизаветі II, нині покійній, буде виставлений на аукціон. Інформацію розмістили на британському автомобільному аукціоні Iconic Auctioneers, повідомляє УНН.
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Один із її автомобілів королеви Єлизавети II, L322 Range Rover третього покоління 2004 року випуску, буде виставлений на аукціон наступного місяця, на виставці The NEC Classic Motor Show Sale, яку проводить Iconic Auctioneers. Очікується, що його продадуть за суму від 50 000 до 60 000 фунтів стерлінгів.
Це той самий Range Rover, на якому королева обожнювала їздити сама, і в якому її часто знімали репортери. 19-річний автомобіль пробіг понад 100 000 миль (161 000 км), але, як кажуть, він у хорошому стані.
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