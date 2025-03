Король Чарльз невдовзі замінить королеву Єлизавету на австралійських монетах

Цитата

«Тепер, вперше з 1953 року, зображення короля з’явиться на австралійській монеті. Для більшості австралійців це буде перший раз, коли вони тримають у руках монету з королем»,- сказав помічник міністра фінансів Австралії Ендрю Лей.

Деталі

Зображення короля, випущене в четвер Королівським монетним двором Австралії, почне циркулювати перед Різдвом.

Першою монетою, на якій буде зображення, буде долар, а інші номінали будуть випущені в 2024 році на основі попиту банків.

Згідно з традицією, король з’являтиметься на монетах обличчям ліворуч, на противагу тому, що було за часів правління покійної королеви Єлизавети II, яка дивилась праворуч.

Доповнення

Колекційні монети із зображенням короля Чарльза надійдуть у продаж з початку наступного року.

Монети із зображенням королеви Єлизавети залишаться законною валютою.

The Royal Australian Mint unveiled new coins with King Charles’ image on them. This will be the first time in over 70 years that Australian coins will feature a king pic.twitter.com/Ikd2NJqeCw

— Reuters (@Reuters) October 5, 2023