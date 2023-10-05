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Король Чарльз невдовзі замінить королеву Єлизавету на австралійських монетах

Король Чарльз невдовзі замінить королеву Єлизавету на австралійських монетах

Київ • УНН

 • 496104 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Після більш ніж 70 років на австралійських монетах замість зображення королеви Єлизавети з’явиться зображення короля Чарльза III. Про це повідомило видання The Guardian, пише УНН.

Цитата

«Тепер, вперше з 1953 року, зображення короля з’явиться на австралійській монеті. Для більшості австралійців це буде перший раз, коли вони тримають у руках монету з королем»,- сказав помічник міністра фінансів Австралії Ендрю Лей.

Деталі

Зображення короля, випущене в четвер Королівським монетним двором Австралії, почне циркулювати перед Різдвом.

Першою монетою, на якій буде зображення, буде долар, а інші номінали будуть випущені в 2024 році на основі попиту банків.

Згідно з традицією, король з’являтиметься на монетах обличчям ліворуч, на противагу тому, що було за часів правління покійної королеви Єлизавети II, яка дивилась праворуч.

Доповнення

Колекційні монети із зображенням короля Чарльза надійдуть у продаж з початку наступного року.
Монети із зображенням королеви Єлизавети залишаться законною валютою.

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The Royal Australian Mint unveiled new coins with King Charles’ image on them. This will be the first time in over 70 years that Australian coins will feature a king pic.twitter.com/Ikd2NJqeCw

— Reuters (@Reuters) October 5, 2023

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