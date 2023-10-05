Король Чарльз вскоре заменит королеву Елизавету на австралийских монетах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. После более чем 70 лет на австралийских монетах вместо изображения королевы Елизаветы появится изображение короля Чарльза III. Об этом сообщило издание The Guardian, пишет УНН.
Цитата
«Теперь, впервые с 1953 года, изображение короля появится на австралийской монете. Для большинства австралийцев это будет первый раз, когда они держат в руках монету с королем», – сказал помощник министра финансов Австралии Эндрю Лей.
Детали
Изображение короля, выпущенное в четверг Королевским монетным двором Австралии, начнет циркулировать перед Рождеством.
Первой монетой, на которой будет изображение, будет доллар, а остальные номиналы будут выпущены в 2024 году на основе спроса банков.
Согласно традиции, король будет появляться на монетах лицом налево, в отличии от того, что было во времена правления покойной королевы Елизаветы II, которая смотрела направо.
Дополнение
Коллекционные монеты с изображением короля Чарльза поступят в продажу с начала следующего года.
Монеты с изображением королевы Елизаветы останутся законной валютой.
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Королевский монетный двор Австралии представил новые монеты с изображением короля Чарльза’. Это будет первый раз за более чем 70 лет, когда на австралийских монетах будет изображен король . pic.twitter.com/Ikd2NJqeCw— Reuters (@Reuters) 5 октября 2023
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