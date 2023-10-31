Range Rover королевы Елизаветы II выставят на аукцион
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Автомобиль Range Rover, который когда-то принадлежал королеве Елизавете II, ныне покойной, будет выставлен на аукцион. Информацию разместили на британском автомобильном аукционе Iconic Auctioneers, сообщает УНН.
Детали
Один из ее автомобилей королевы Елизаветы II, l322 Range Rover третьего поколения 2004 года, будет выставлен на аукцион в следующем месяце на выставке The NEC Classic Motor Show Sale, организованной Iconic Auctioneers. Ожидается, что он будет продан за сумму от 50 000 до 60 000 фунтов стерлингов.
Это тот самый Range Rover, на котором королева обожала ездить сама, и в котором ее часто снимали репортеры. 19-летний автомобиль пробежал более 100 000 миль (161 000 км), но, как говорят, он в хорошем состоянии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Король Чарльз вскоре заменит королеву Елизавету на австралийских монетах