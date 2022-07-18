"Рамштайн-4": Залужний та генерал Мілі синхронізували запити української сторони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі - напередодні засідання "Рамштайн-4" синхронізували запити української сторони. Про це Залужний повідомив у своєму Telegram, передає УНН.
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"Напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України ми з генералом Міллі синхронізували запити української сторони. Щиро подякував своєму колезі та в його особі Сполученим Штатам і їх союзникам за допомогу у боротьбі за свободу", - повідомив Головнокомандувач.
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Залужний повідомив, що підтримує діалог з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
"Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку", - зауважив Головнокомандувач.
За його словами, "нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива".
Нагадаємо
20 липня відбудеться четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".