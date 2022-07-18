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"Рамштайн-4": Залужный и генерал Мили синхронизировали запросы украинской стороны

Киев • УНН

 • 245782 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли - накануне заседания "Рамштайн-4" синхронизировали запросы украинской стороны. Об этом Залужный сообщил в своем Telegram, передает УНН.

Цитата

"Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице Соединенные Штаты и их союзников за помощь в борьбе за свободу", - сообщил Главнокомандующий.

Детали

Залужный сообщил, что поддерживает диалог с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке", - отметил Главнокомандующий.

По его словам, "нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая. Важным фактором, способствовавшим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS, наносящих прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранение боеприпасов и топлива".

Напомним 

20 июля состоится четвертая встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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