Рамштайн-16: у Міноборони розповіли, що отримає Україна

ukru
29 березня, 17:57 • 163839 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 204822 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 184030 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 221305 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 193349 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 161539 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 164073 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 152437 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 439518 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173529 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 112102 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 116123 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 115894 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 78354 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 107670 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 291719 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 439571 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 486521 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 490815 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 396709 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 78354 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 204913 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 146920 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 140043 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 112988 перегляди
Актуальне
Рамштайн-16: у Міноборони розповіли, що отримає Україна

Рамштайн-16: у Міноборони розповіли, що отримає Україна

Київ • УНН

 • 639345 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Відбулось 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Вперше на засіданні був офлайн присутній Президент України Володимир Зеленський. У Міноборони підбили підсумки і розповіли, що отримає Україна, передає УНН.

Деталі

Неповний перелік дій країн-партнерів для підтримки України за результатами Рамштайн-16:

США: 200 млн доларів; новий пакет допомоги включатиме боєприпаси для ППО, артилерійські боєприпаси та ракети, посилення авіаційного озброєння, протитанкову зброю;

Велика Британія: 115 млн євро – повний пакет допомоги для фінансування розмінування та обслуговування техніки;

Данія: передача F-16 на початку 2024 року;

Фінляндія: новий пакет допомоги на 95 млн євро;

Канада: 25 млн доларів на теплу уніформу для військових та підготовку до зимової кампанії;

Бельгія: готуватиме пілотів F-16 та планувальників місій, дві бельгійські компанії (Sabena Engineering і Patria Bec) нададуть суттєву технічну підтримку флоту F-16. Бельгія знову прийме на навчання загін українських технічних спеціалістів. З 2025 року Бельгія надаватиме Україні винищувачі F-16;

Норвегія: 18,5 млн доларів на розмінування;

Іспанія: надасть додаткові системи ППО, допоможе теплим одягом для воїнів та генераторами для підготовки до зими, а також виділить 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування;

Німеччина: посилення української системи додатковими ракетами, а також танки;

Болгарія: підписано меморандум про наміри між Міністерством оборони Украни та Міністерством оборони республіки Болгарія. Меморандум визначає, але не лімітує основні напрями подальшої співпраці між країнами в сфері оборони. Він, крім іншого, включає співпрацю за напрямами кібернетичної безпеки, стратегічних комунікацій, а також надання матеріально-технічної допомоги. Болгарія буде допомагати з мовними курсами для пілотів F-16;

Литва: 2 зенітно-ракетні комплекси NASAMS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, а також для зимової кампанії – електрогенератори, армійські похідні ліжка та тепла уніформа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський розповів про результати візиту до Брюсселя

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,113.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25