Рамштайн-16: у Міноборони розповіли, що отримає Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Відбулось 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Вперше на засіданні був офлайн присутній Президент України Володимир Зеленський. У Міноборони підбили підсумки і розповіли, що отримає Україна, передає УНН.
Деталі
Неповний перелік дій країн-партнерів для підтримки України за результатами Рамштайн-16:
США: 200 млн доларів; новий пакет допомоги включатиме боєприпаси для ППО, артилерійські боєприпаси та ракети, посилення авіаційного озброєння, протитанкову зброю;
Велика Британія: 115 млн євро – повний пакет допомоги для фінансування розмінування та обслуговування техніки;
Данія: передача F-16 на початку 2024 року;
Фінляндія: новий пакет допомоги на 95 млн євро;
Канада: 25 млн доларів на теплу уніформу для військових та підготовку до зимової кампанії;
Бельгія: готуватиме пілотів F-16 та планувальників місій, дві бельгійські компанії (Sabena Engineering і Patria Bec) нададуть суттєву технічну підтримку флоту F-16. Бельгія знову прийме на навчання загін українських технічних спеціалістів. З 2025 року Бельгія надаватиме Україні винищувачі F-16;
Норвегія: 18,5 млн доларів на розмінування;
Іспанія: надасть додаткові системи ППО, допоможе теплим одягом для воїнів та генераторами для підготовки до зими, а також виділить 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування;
Німеччина: посилення української системи додатковими ракетами, а також танки;
Болгарія: підписано меморандум про наміри між Міністерством оборони Украни та Міністерством оборони республіки Болгарія. Меморандум визначає, але не лімітує основні напрями подальшої співпраці між країнами в сфері оборони. Він, крім іншого, включає співпрацю за напрямами кібернетичної безпеки, стратегічних комунікацій, а також надання матеріально-технічної допомоги. Болгарія буде допомагати з мовними курсами для пілотів F-16;
Литва: 2 зенітно-ракетні комплекси NASAMS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, а також для зимової кампанії – електрогенератори, армійські похідні ліжка та тепла уніформа.
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