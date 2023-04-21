"Рамштайн-11": Резніков розкрив чотири теми переговорів

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков перелічи чотири теми на порядку денному сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України, відомого як "Рамштайн", де одне з питань - стратегія на 2023 рік, передає УНН.

Цитата

"Рамштайн починається. Сьогодні ми відзначаємо річницю цього формату. На порядку денному – аналіз зробленого, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних Сил та розподіл програм допомоги всім підрозділам Збройних Сил України. Ми відчуваємо підтримку наших партнерів і продовжуємо прагнути до перемоги", - написав Резніков у Telegram.

Доповнення

Зустріч Контактної групи з питань оборони України, відома як "Рамштайн", відбудеться на однойменній авіабазі у Німеччині 21 квітня.

Перед засіданням Президент Володимир Зеленський вказував, що деякі рішення на засіданні у форматі "Рамштайн" треба пришвидшувати, щоб відповідна зброя, яка посилить українську армію на полі бою, прийшла раніше.

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