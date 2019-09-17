Рахункова палата виявила неефективне використання при управлінні аеропортами на 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Міністерство інфраструктури і Державна авіаційна служба неефективно використали майже 1 млрд грн державних коштів при управлінні аеропортами “Бориспіль” і “Львів” упродовж останніх трьох років. Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління майном державними підприємствами у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Рахункової палати.
“Аудитом встановлено низку системних недоліків та порушень, які призвели до неефективного використання та управління державним майном та коштами у сумі майже 940 млн грн (неекономно − 223,4 млн грн, нерезультативно − 691,8 млн грн, з недотриманням законодавства − 24 млн грн)”, — йдеться у звіті.
Як зазначили аудитори, кошти держбюджету у 2016-2018 роках у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору, які виділялися Мінінфрастуктури та Державіаслужбі, використані безпосередньо на діяльність цих бюджетних установ. При цьому окремої бюджетної програми, яка б передбачала державну фінансову підтримку розвитку державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” і державного підприємства “Міжнародний аеропорт „Львів“ імені Данила Галицького”, за три роки передбачено не було.
Впродовж трьох останніх років Мінінфраструктури не ефективно управляло майном цих державних підприємств. Зокрема, мали місце порушення при призначенні виконуючого обов’язки ДП МА “Бориспіль” та укладанні контрактів з керівниками ДП МА “Бориспіль” та ДП МА “Львів”, а також незаконні нарахування та виплати заробітної плати, що має ознаки кримінальних правопорушень в частині перевищення службових повноважень.
Через зволікання при прийнятті управлінських рішень з боку Мінінфраструктури аеропорти недоотримали кошти від оренди майна, затягувалось списання майна, яке не використовується. Не зважаючи на це, уряд ухвалив необґрунтоване рішення та збільшив розмір відрахувань чистого прибутку з аеропортів України з 40 до 90%. Це поставило під загрозу виконання затвердженого урядом фінансового плану ДП МА “Бориспіль” на 2019 рік, в частині виконання міжнародних зобов’язань та капітальних інвестицій. Крім того, міністерство не забезпечило оцінку фіскальних ризиків діяльності ДП МА “Бориспіль” та ДП МА “Львів” та не створило наглядові ради у цих держпідприємствах.
Через відсутність дієвої системи внутрішнього контролю в Мінінфраструктурі та на держпідприємствах аудитом виявлені порушення з управління та розпорядженням майном. Зокрема, в ДП МА “Бориспіль” з 2011 року до сьогодні триває будівництво паркінгу. Встановлено ознаки кримінального правопорушення в частині службової недбалості керівництва ДП МА “Львів”. Зокрема йдеться про втрату державного майна на суму щонайменше 2,1 млн грн − чотирьох пасажирських трапів та надходжень від їх оренди. Досі невирішене питання законодавчого врегулювання функціонування Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях. Це призвело до втрати 651 млн грн бюджетних коштів через несплату авіакомпаніями до Фонду державного збору і створює ризики до майбутніх втрат Держбюджету України.
Нагадаємо, за даними Рахункової палати, найбільш неефективне використання державних коштів відбувається при лікуванні українців за кордоном, у сфері наукових розробок в агропромисловому комплексі тощо.