Рахункова палата виявила неефективне використання при управлінні аеропортами на 1 млрд грн

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Міністерство інфраструктури і Державна авіаційна служба неефективно використали майже 1 млрд грн державних коштів при управлінні аеропортами “Бориспіль” і “Львів” упродовж останніх трьох років. Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління майном державними підприємствами у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Рахункової палати.