Счетная палата выявила неэффективное использование при управлении аэропортами на 1 млрд грн

“Аудитом установлен ряд системных недостатков и нарушений, которые привели к неэффективному использованию и управлению государственным имуществом и средствами в сумме почти 940 млн грн (неэкономно — 223,4 млн грн, нерезультативно — 691,8 млн грн, с несоблюдением законодательства — 24 млн грн)”, — говорится в отчете.

Как отметили аудиторы, средства госбюджета в 2016-2018 годах в сфере авиационного транспорта и использования воздушного пространства, которые выделялись Мининфрастуктуры и Госавиаслужбой, использованы непосредственно на деятельность этих бюджетных учреждений. При этом отдельной бюджетной программы, предусматривающей государственную финансовую поддержку развития государственного предприятия “Международный аэропорт “Борисполь” и государственного предприятия “Международный аэропорт „Львов“ имени Даниила Галицкого”, за три года предусмотрено не было.

В течение трех последних лет Мининфраструктуры неэффективно управляло имуществом этих государственных предприятий. В частности, имели место нарушения при назначении исполняющего обязанности ГП МА “Борисполь” и заключении контрактов с руководителями ГП МА “Борисполь” и аэропорта “Львов”, а также незаконные начисления и выплаты заработной платы, которые имеют признаки уголовных преступлений в части превышения служебных полномочий.

Из-за промедления при принятии управленческих решений со стороны Мининфраструктуры аэропорты недополучили средства от аренды имущества, затягивалось списания имущества, которое не используется. Несмотря на это, правительство приняло необоснованное решение и увеличило размер отчислений чистой прибыли из аэропортов Украины с 40 до 90%. Это поставило под угрозу выполнение утвержденного правительством финансового плана ГП МА “Борисполь” на 2019 год, в части выполнения международных обязательств и капитальных инвестиций. Кроме того, министерство не обеспечило оценку фискальных рисков деятельности ГП МА “Борисполь” и аэропорта “Львов” но не создало наблюдательные советы в этих госпредприятиях.

Из-за отсутствия действенной системы внутреннего контроля в Мининфраструктуры и на госпредприятиях аудитом выявлены нарушения по управлению и распоряжению имуществом. В частности, в ГП МА “Борисполь” с 2011 года по настоящее время продолжается строительство паркинга. Установлены признаки уголовного преступления в части служебной халатности руководства аэропорта “Львов”. В частности речь идет о потере имущества в размере не менее 2,1 млн грн — четырех пассажирских трапов и поступлений от их аренды. До сих пор не решен вопрос законодательного урегулирования функционирования Государственного специализированного фонда финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях. Это привело к потере 651 млн грн бюджетных средств из-за неуплаты авиакомпаниями в Фонд государственного сбора и создает риски к будущим потерям госбюджета Украины.

Напомним, по данным Счетной палаты, наиболее неэффективное использование государственных средств происходит при лечении Украинские за рубежом, в сфере научных разработок в агропромышленном комплексе и тому подобное.