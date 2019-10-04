Рахункова палата підозрює половину фірм сфери поводження з відходами у неконтрольованих діях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Рахункова палата запідозрила неконтрольовану діяльність з відходами з боку понад 50% суб'єктів господарювання. Про це свідчать результати аудиту, передає УНН з посиланням на Рахункову палату.
"Відсутність порядку видачі дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами дає можливість понад 50% суб’єктів господарювання провадити неконтрольовану діяльність в цій сфері", - зазначили у звіті члени РП.
При цьому в організації уточнили, що в Україні на кінець 2018 року в місцях видалення накопичилося майже 13 млрд тонн відходів. Протягом останніх трьох років на території країни щорічно в середньому утворюється близько 338 млн тонн відходів, максимум 30% з них використовуються як вторинні матеріальні чи енергетичні ресурси. Основна ж частина зберігається у спеціально відведених місцях. У той же час, наприклад, у Німеччині, Франції та Польщі відновлюється понад 60% відходів.
Відсутність ефективного контролю за провадженням діяльності суб’єктів господарювання у цій сфері призводить до масового утворення несанкціонованих звалищ та численних порушень законодавства. В Україні функціонує майже 6 тис. офіційних сміттєзвалищ і ще близько 30 тис. неофіційних.
Кожен третій суб’єкт господарювання порушує вимоги природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами. У 80% контролюючих заходів Мінприроди встановлено недотримання суб’єктами ліцензійних умов у сфері поводження з небезпечними відходами, у тому числі у 45% – анульовано ліцензії.
Зокрема було встановлено 10 суб’єктів господарювання, які провадили діяльність у сфері використання ядерної енергії без ліцензії (накладено штрафів на 131,4 тис. грн) та 4 суб’єкти господарювання, які не виконували або неналежно виконували умови ліцензії та окремих дозволів у цій сфері (накладено штрафів на 606 тис. грн).
Нагадаємо, нещодавно представники Європейської комісії позитивно оцінили стан реалізації проектів у сфері поводження з радіоактивними відходами (РАВ) в Україні.