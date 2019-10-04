Счетная палата подозревает половину фирм сферы обращения с отходами в неконтролируемых действиях

"Отсутствие порядка выдачи разрешений на осуществление операций в сфере обращения с отходами дает возможность более 50% субъектов хозяйствования проводить неконтролируемую деятельность в этой сфере", - отметили в отчете члены СП.

При этом в организации уточнили, что в Украине на конец 2018 года в местах удаления накопилось почти 13 млрд тонн отходов. В течение последних трех лет на территории страны ежегодно в среднем образуется около 338 млн тонн отходов, максимум 30% из них используются как вторичные материальные или энергетические ресурсы. Основная же часть сохраняется в специально отведенных местах. В то же время, например, в Германии, Франции и Польши восстанавливается более 60% отходов.

Отсутствие эффективного контроля за осуществлением деятельности субъектов хозяйствования в этой сфере приводит к массовому образованию несанкционированных свалок и многочисленных нарушений законодательства. В Украине функционирует почти 6 тыс. официальных свалок и еще около 30 тыс. неофициальных.

Каждый третий субъект хозяйствования нарушает требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами. В 80% контролирующих мероприятий Минприроды установлено несоблюдение субъектами лицензионных условий в сфере обращения с опасными отходами, в том числе в 45% - аннулированы лицензии.

В частности было установлено 10 субъектов хозяйствования, которые проводили деятельность в сфере использования ядерной энергии без лицензии (наложено штрафов на 131,4 тыс. грн) и 4 субъекта хозяйствования, которые не выполняли или ненадлежащим образом выполняли условия лицензии и отдельных разрешений в этой сфере (наложено штрафов на 606 тыс. грн).

Напомним, недавно представители Европейской комиссии положительно оценили состояние реализации проектов в сфере обращения с радиоактивными отходами (РАО) в Украине.