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Ракету Vega з українським двигуном запустили з космодрому Куру

Ракету Vega з українським двигуном запустили з космодрому Куру

Київ • УНН

 • 18913 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. З космодрому Куру у Французькій Гвіані сьогодні відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega, маршовий двигун для 4-го ступеня якої розроблений і виготовлений в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу ДКА.

"16 вересня 2016 року о 04:43 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega з першим перуанським супутником ДЗЗ PerúSAT-1 та космічними апаратами SkySat-4, 5, 6, 7 для американського оператора Terra Bella, що належить Google", - йдеться у повідомленні ДКА у Facebook.

Вказано, що ракета-носій Vega розроблена Європейським космічним агентством (ESA) спільно з Італійським космічним агентством (ASI).

"Маршовий двигун РД-843 для 4-го ступеня ракети-носія розроблений Державним підприємством “Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К. Янгеля та виготовлений Державним підприємством “Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова”, - додали у ДКА.

Зазначений пуск був сьомим в рамках програми Vega та першим у 2016 році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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