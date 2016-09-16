Ракету Vega з українським двигуном запустили з космодрому Куру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. З космодрому Куру у Французькій Гвіані сьогодні відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega, маршовий двигун для 4-го ступеня якої розроблений і виготовлений в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу ДКА.
"16 вересня 2016 року о 04:43 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega з першим перуанським супутником ДЗЗ PerúSAT-1 та космічними апаратами SkySat-4, 5, 6, 7 для американського оператора Terra Bella, що належить Google", - йдеться у повідомленні ДКА у Facebook.
Вказано, що ракета-носій Vega розроблена Європейським космічним агентством (ESA) спільно з Італійським космічним агентством (ASI).
"Маршовий двигун РД-843 для 4-го ступеня ракети-носія розроблений Державним підприємством “Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К. Янгеля та виготовлений Державним підприємством “Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова”, - додали у ДКА.
Зазначений пуск був сьомим в рамках програми Vega та першим у 2016 році.