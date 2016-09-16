Ракету Vega с украинским двигателем запустили с космодрома Куру

"16 сентября 2016 года в 4:43 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega с первым перуанским спутником ДЗЗ PerúSAT-1 и космическими аппаратами SkySat-4, 5, 6, 7 для американского оператора Terra Bella, что принадлежит Google", - говорится в сообщении ДКА в Facebook.

Указано, что ракета-носитель Vega разработана Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI).

"Маршевый двигатель РД-843 для 4-й ступени ракеты-носителя разработан Государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К.Янгеля и изготовлен Государственным предприятием "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. Макарова", - добавили в ДКА.

Указанный пуск был седьмым в рамках программы Vega и первым в 2016 году.