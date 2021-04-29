Ракету Vega з українським двигуном успішно запустили: що вивели на орбіту

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Київ • УНН

 • 29677 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні з космодрому Куру, що у Французькій Гвіані, відбувся успішний пуск ракети-носія Vega з українським двигуном. Про це повідомляє УНН із посиланням на конструкторське бюро “Південне”.

Цитата

“29 квітня 2021 року, о 04:50 за київським часом, з космодрому Куру, що у Французькій Гвіані, відбувся 16-й успішний пуск європейської ракети-носія (РН) легкого класу Vega”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними КБ, як основне навантаження, на замовлення компанії Airbus Defence and Space, ракета-носій Vega вивела на орбіту космічний апарат Pléiades Neo 3 масою близько 750 кг. Це перший з чотирьох супутників, які після повного розгортання сузір’я (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) зможуть відвідувати будь-яку точку земної кулі принаймні двічі на день та забезпечать комерційних та інституційних споживачів зображеннями з високим розділенням.

Також у рамках програми Європейського космічного агентства Small Spacecraft Mission Service (SSMS) на орбіту було виведено ще п’ять допоміжних корисних навантажень: мікросупутник спостереження Norsat-3 для Норвезького космічного агентства та чотири кубсати для операторів Eutelsat, NanoAvionics/Aurora Insight і Spire.

Додамо

Блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовують у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розробило ДП “КБ “Південне” та серійно виготовляє ДП “ВО Південний машинобудівний завод”.

Відмінною особливістю БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 увімкнень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. Зараз тривають роботи з покращення характеристик двигуна для розширення діапазону виведених корисних навантажень.

Усього з 2012 року РН Vega стартувала 18 разів.

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